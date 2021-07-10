«الحج» تكشف عن آلية وصول الحجاج لمكة المكرمة وتنقلاتهم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة وجود 4 مراكز لتجمع الحجاج فور وصولهم إلى مكة المكرمة، من مختلف المدن والمناطق السعودية عبر الحافلات يومي 7و8 من ذي الحجة، وذلك للقيام بعمليات التفويج والمساندة على مداخل مكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، إن هذه المراكز ونقاط التجمع، تقع في كل من أحياء الشرائع للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأضاف أن نقطة الزايدي ستكون للقادمين من محافظة جدة ومن هو في حكمها، بالإضافة إلى نقاط النورية للحجاج القادمين من منطقة المدينة المنورة، ونقطة الهدا للحجاج القادمين من جنوب المملكة، وفقًا للعربية.

حركة سير التنقل

وأوضح الحقباني أن «الحجاج سينتقلون من هذه النقاط للحرم المكي الشريف، وفق خطط زمنية مجدولة مسبقاً، ومنه إلى مخيم الشركة التي تعاقد معها في مشعر منى، ثم يبدأ برنامج الحج والتفويج، والتصعيد إلى مشعر عرفات والعودة منها».

وتابع: «54 شركة نقل حجاج وطنية تتبع للنقابة العامة للسيارات، جندت أكثر من 1,500 حافلة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية».

سيارات وحافلات لخدمة الحجاج

ودعمت النقابة العامة للسيارات 1,500 مرشد، ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات، في حين هناك 100 حافلة احتياطية مزودة بأحدث أنظمة الاتصال ومتابعة الحركة، ضمن باقات متعددة للنقل، وفقًا للحقباني.

أكد أنه تم توزيع الحجاج على «وحدات تنفيذية»، تضم كل واحدة منها 3 آلاف حاج، وكل 20 حاجاً فقط في حافلة، وذلك لتطبيق الاحترازات الصحية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى مرافقة قائد صحي ومرشد لكل حافلة، وكل ذلك سعياً لتحقيق معدلات آمنة صحياً ومتميزة لنقل الحجاج.

اقرأ أيضًا:

تنسيقي حجاج الداخل يتأهب لإعاشة الحجاج بـ«ملتقى التذوق»

النقابة العامة للسيارات تجنِّد 1650 حافلة أساسية واحتياطية لنقل الحجاج