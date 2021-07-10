بأمر ولي العهد.. نقل سعودي مصاب بكورونا من جاكرتا للرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، السبت، أن الإخلاء الطبي الجوي نقل مواطنًا سعوديًا من جاكرتا إلى الرياض، بعد مهمة تجاوزت (20) ساعة متواصلة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صادر عنها، اليوم، إنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من إندونيسيا إلى المملكة.

وأكدت الوزارة، أن طائرة الإخلاء الطبي الجوي وصلت إلى الرياض بعد رحلة استغرقت ( 18) ساعة طيران متواصلة بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في المملكة.

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر من (٩٠) حالة مصابة "بكورونا" دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.