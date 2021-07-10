«الأرصاد»: مدينتان تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، السبت، أن القيصومة والأحساء، سجلتا أعلى درجة حرارة في المملكة بـ48 درجة مئوية، و47.7 درجة، على التوالي.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على موقع «تويتر» درجات الحرارة الأعلى لمدن ومناطق المملكة والتي جاءت كالآتي: «القيصومة 4ْ8، الأحساء 4ْ7، الرياض والقصيم ورفحاء 4ْ6، المدينة لمنورة 4ْ5».

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وهبوب رياح نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «بيشة، تثليث» والرياض «السليل، وادي الدواسر» والمدينة المنورة «ينبع» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» الشرقية «الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، قرية العليا» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

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