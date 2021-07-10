سائق «سطحة» سعودي يروي تجربته: الدخل يصل إلى 15 ألف ريال شهريًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف سائق سطحة سعودي يدعى محمد إبراهيم عن تفاصيل عمله بإحدى سيارات نقل المركبات، مشيرًا إلى أن عمله الذي يمتد إلى 8 سنوات في تلك المهنة، كان يقتصر على الأجانب فقط في السابق.

وقال السائق محمد في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إنه راضِ تمامًا عن عمله في تلك المهنة؛ حيث يعمل بها الآن الكثير من الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن الأجانب كانوا يسيطرون على 50% من العمل في مهن نقل المركبات.

وأضاف أن دخل نقل المركبات بسيارة السطحة لها عدة مقاييس، أولها المنطقة التي يعمل بها السائق، ولكن في المدن يحصد السائق نحو 7 أو 10 آلاف ريال شهريًا، مضيفًا أنه حصل على 15 آلاف ريال في أحد الشهور.

ووجه نصيحة إلى الشباب السعودي، قائلاً إن البلد بها فرص عمل لا تحصى، مشددًا على ضرورة العمل في تلك الوظائف المتاحة.

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