بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

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مكة : ضبط 68 شخصا خالفوا تعليمات العزل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات...
الحكم بسجن مواطنة في قضية غسل أموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من...
الرياض : ضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
9×6 يجذب 6 آلاف زائر شهريا
لم يكن يدر بخلد عائلة القاضي بمحافظة أبوعريش، أن يتحول مجلسهم الشعبي داخل المنزل إلى وجهة وبيئة جاذبة للزوار من داخل المنطقة...
ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول...
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