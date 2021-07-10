بيليسيما العملاقة ترسو في ميناء جدة

مكة : ضبط 68 شخصا خالفوا تعليمات العزل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

الحكم بسجن مواطنة في قضية غسل أموال صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض : ضبط 305 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> 9×6 يجذب 6 آلاف زائر شهريا لم يكن يدر بخلد عائلة القاضي بمحافظة أبوعريش، أن يتحول مجلسهم الشعبي داخل المنزل إلى وجهة وبيئة جاذبة للزوار من داخل المنطقة... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 30 ذو القعدة 1442 هـ 30 ذو القعدة 1442 هـ

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