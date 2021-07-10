فيروس زيكا يعود مجددًا وهذه طرق انتقاله وأعراضه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في وقت ما زال فيه العالم يواجه فيروس كورونا الشرس، بدأت الهند تشهد ظهور فيروس زيكا مجددًا بجانب جهودها في مواجهة كورونا باعتبارها ثالث دولة تأثرًا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ ظهر فيروس زيكا في ولاية كيرلا الواقعة جنوب الهند بعد تسجيل 15 إصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمقاطعة، مما جعل السلطات الصحية أن تعلن حالة التأهب.

فيروس ينتقل بالبعوض:

وحول فيروس زيكا ومدى خطورته يقول استشاري الأمراض المعدية محمد الغامدي لـ”متابعات الخليج 365“: إن فيروس زيكا عبارة عن عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغات البعوض الحامل للفيروس من نوع الزاعجة المصرية-إيديس-، كما قد ينتقل جنسيًّا من الشخص المصاب حتى بغياب الأعراض، ويكون البعوض أكثر نشاطًا خلال اليوم، خصوصًا في منتصف الصباح، والساعات الأخيرة بعد الظهر.

يومان إلى 14 يومًا:

وأشار إلى أن فترة الحضانة هي الفترة الممتدة من وقت التعرّض للفيروس، وحتى ظهور أعراضه، وتتراوح بين يومين و14 يومًا، أما عوامل الخطورة فتتمثل في العيش بالمناطق المعرضة لخطر فيروس زيكا، السفر إلى منطقة تم تسجيل حالات بها، ويوجد بها البعوض الناقل للمرض، بينما تتضمن الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة، طفح جلدي، صداع الرأس، ألم المفاصل، غالبًا مفاصل اليدين والقدمين، التهاب ملتحمة العين (احمرار العينين)، ألم عضلي، ولكن بشكل عام فأن كثير من المصابين بفيروس زيكا لا يعانون أعراضًا، ولكن قد يعاني بعضهم أعراضًا خفيفة.

صغر رؤوس الأجنة:

ولفت إلى أن أخطر ما يواجه المصابين بزيكا هم النساء الحوامل؛ إذ إنه عند إصابتهن بالفيروس يتعرض جنينهن إلى تشوهات خلقية خطيرة مثل صغر الرأس؛ لذا فإنه في حال انتشار فيروس زيكا في أي دولة فأنه يتم توجيه النساء الحوامل بتجنب مواقع البعوض الناقل للفيروس.

لا يوجد علاج وقائي:

وحول العلاج، لفت الغامدي إلى أنه لا يوجد علاج وقائي لفيروس زيكا، ولكن يتم علاج أعراض المرض عن طريق تناول الأدوية لتخفيف الحمى، وآلام المفاصل، وينصح المريض بالراحة، والإكثار من شرب السوائل لمنع الجفاف، وبشكل عام يوصى بتجنب لدغات البعوض من خلال ارتداء الملابس الواقية، ويفضل أن تكون بلون فاتح، وتغطي معظم أجزاء الجسم، استخدام الحواجز مثل ستائر النوافذ، وإغلاق الأبواب، والنوافذ، كما يمكن دهن الجلد، بمستحضرات طاردة للحشرات وهي تباع في الصيدليات.



شارك الخبر