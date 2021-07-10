الخطوط السعودية أقل شركات الطيران شكاوى خلال يونيو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يونيو 2021م.

الخطوط السعودية:

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يونيو الماضي التي بلغت (295) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (7) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 74%، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع (15) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 89%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (18) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 51%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.

مطار الملك فهد:

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر يونيو بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 88%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بشكويين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 48%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثالثاً بشكويين لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار بيشة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار عرعر، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار القيصومة، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار حائل الدولي، ومطار وادي الدواسر، ومطار طريف).

وبيّنت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

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