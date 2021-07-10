سماحة المفتي يعدد فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

عدد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكداً أنها أيام مباركة، تجتمع فيها العبادات من صلاة وصدقة وصوم وحج، وهي أيام عظيمة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية.

فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة:

وقال مفتي عام المملكة في فيديو عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، اليوم السبت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).

أيام معلومة:

وتابع سماحة المفتي عن الأيام العشر من ذي الحجة، أنها أيام معلومة قال الله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).

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