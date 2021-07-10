استعداد كامل لوكالة الشؤون النسائية لاستقبال ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، عن اكتمال جاهزية وكالتها التطويرية والوكالتين المساعدتين لها من حيث كافة الخدمات المتفق على تقديمها منها لحجاج الموسم الاستثنائي العظيم، والتي تهدف إلى حصولهم لأفضل وأرقى الخدمات خلال أدائهم لنسكهم المبارك في حج 1442هـ.

استعداد وكفاءة:

وفي هذا الشأن أشارت العبود إلى أن منسوبات الوكالة التطويرية والوكالات المساعدة والإدارات الميدانية والإدارية التابعة لهن على أتم الاستعداد والكفاءة والمهنية والحرفية العالية جراء ما تم تقديمه لهن من خطط تطويرية وبرامج قيمة ومبادرات رائدة مع الجهات المشاركة، والتي أسهمت وبشكل فاعل في تحسين وتهيئة نفوسهن وأدائهن لاستقبال الحدث الموسمي الرباني العظيم مع التشديد في اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، والبروتوكولات الصحية المتفق عليها من قبل ولاة الأمر ليتسنى لقاصدات بيت الله الحرام أداء شعائرهن في بيئة آمنة وصحية؛ لذا تم تجهيز كوادر ومنسوبات كلٍّ من: الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية النسائية، ووحدة العمليات النسائية، وإدارة تمكين المرأة، ووحدة التشريفات، إضافة لوحدة المبادرات بما يربو عن (79 موظفة).

238 موظفة:

وكذلك الأمر في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية بقيادة الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، والتي أعلنت عن عدد المنسوبات المؤهلات بوكالتها في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية النسائية وفي الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بما يزيد عن (238 موظفة)، أما الوكيل المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية سعادة الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي فقد أعلنت عن عدد منسوبات وكالتها الذي تجاوز (272 موظفة) في الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية وفي الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، وجهود الوكالات ميدانيًّا: فتمثلت في العناية بالمصليات وتنظيمها ومضاعفة مرات تعقيمها وتكثيف عدد الموظفات على الأبواب وفي الممرات والساحات الخارجية؛ تسهيلًا لحركة تفويج القاصدات إليها مع تحقيق التباعد فيما بينهن، وكذلك تهيئة مصليات ذوات الإعاقة وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههن أثناء الدخول أو الخروج من المسجد الحرام.

الجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل منسوبات الوكالة التطويرية للشؤون النسائية والذي يربو عددهن إلى أكثر من 589 موظفة؛ تأتي مترجمةً لمنظومة التوجيهات السديدة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والتي تتواءم مع كل ما تدعو إليه رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين في الرؤية الطموحة للمملكة 2030م.



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