، بعد اعترافها بتسببه في فوضى.. إيران تنفي تعرض سككها الحديد لهجوم إلكتروني ،

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نفت مؤسسة السكك الحديد الإيرانية، اليوم (السبت)، تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وذلك غداة تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.
وذكر المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديد الوطنية صادق سكري أنه "لم يطل أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أمس بوقوع فوضى غير مسبوقة في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.
وأضافت "فارس" في التقرير الذي جرى حذفه في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني، أن هذا الاضطراب في حركة النقل سببه اضطراب واسع في أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم معلوماتي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكانت مؤسسة السكك الحديدية قد أشارت في بيان نشرته ليل الجمعة إلى أن حركة القطارات تمضي وفق الجداول المحددة "من دون أي مشاكل".
وأتى البيان بعد نشر تقرير وكالة "فارس" الذي تضمن صورة للوحة إلكترونية لرحلات المغادرة والوصول، مع عبارة "تم إلغاؤها" إلى جانب كل منها.
وظهرت على هذه اللوحة أيضًا عبارة "تأخير مطوّل بسبب هجمات معلوماتية".
بعد اعترافها بتسببه في فوضى.. إيران تنفي تعرض سككها الحديد لهجوم إلكترونيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-10
نفت مؤسسة السكك الحديد الإيرانية، اليوم (السبت)، تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وذلك غداة تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.
وذكر المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديد الوطنية صادق سكري أنه "لم يطل أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أمس بوقوع فوضى غير مسبوقة في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.
وأضافت "فارس" في التقرير الذي جرى حذفه في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني، أن هذا الاضطراب في حركة النقل سببه اضطراب واسع في أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم معلوماتي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكانت مؤسسة السكك الحديدية قد أشارت في بيان نشرته ليل الجمعة إلى أن حركة القطارات تمضي وفق الجداول المحددة "من دون أي مشاكل".
وأتى البيان بعد نشر تقرير وكالة "فارس" الذي تضمن صورة للوحة إلكترونية لرحلات المغادرة والوصول، مع عبارة "تم إلغاؤها" إلى جانب كل منها.
وظهرت على هذه اللوحة أيضًا عبارة "تأخير مطوّل بسبب هجمات معلوماتية".
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:39 PM
"فارس" أشارت إلى أنه خلق اضطرابًا واسعًا في أنظمة الحاسوب
نفت مؤسسة السكك الحديد الإيرانية، اليوم (السبت)، تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وذلك غداة تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.
وذكر المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديد الوطنية صادق سكري أنه "لم يطل أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أمس بوقوع فوضى غير مسبوقة في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.
وأضافت "فارس" في التقرير الذي جرى حذفه في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني، أن هذا الاضطراب في حركة النقل سببه اضطراب واسع في أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم معلوماتي، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكانت مؤسسة السكك الحديدية قد أشارت في بيان نشرته ليل الجمعة إلى أن حركة القطارات تمضي وفق الجداول المحددة "من دون أي مشاكل".
وأتى البيان بعد نشر تقرير وكالة "فارس" الذي تضمن صورة للوحة إلكترونية لرحلات المغادرة والوصول، مع عبارة "تم إلغاؤها" إلى جانب كل منها.
وظهرت على هذه اللوحة أيضًا عبارة "تأخير مطوّل بسبب هجمات معلوماتية".
، بعد اعترافها بتسببه في فوضى.. إيران تنفي تعرض سككها الحديد لهجوم إلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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