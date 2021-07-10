محمد بن مسعود - الدمام - سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 971304 إصابات، منها 36454 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22555 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 912295 حالة. في يوم واحد.. باكستان تسجل 1828 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-10 سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 971304 إصابات، منها 36454 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22555 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 912295 حالة. 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 06:16 PM سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 971304 إصابات، منها 36454 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22555 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 912295 حالة. ، في يوم واحد.. باكستان تسجل 1828 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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