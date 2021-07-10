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استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على خمسة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بملغ (223.000) ألف ريال.
وتضمن الفيديو القبض على مواطنين في الرياض يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عِدة مركبات، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المقطع إلى القبض على مواطن بالرياض يقود مركبته ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه أثناء القيادة.
ولفت الفيديو إلى القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في مكة المكرمة، قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبات، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (567.000) ريال.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 06:28 PM
القبض على 5 مواطنين ومخالف لقيامهم بسرقة المنازل والمحال التجارية"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على خمسة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بملغ (223.000) ألف ريال.
وتضمن الفيديو القبض على مواطنين في الرياض يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عِدة مركبات، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المقطع إلى القبض على مواطن بالرياض يقود مركبته ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه أثناء القيادة.
ولفت الفيديو إلى القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في مكة المكرمة، قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبات، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (567.000) ريال.
، "في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم ،
المصدر : الخليج 365
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