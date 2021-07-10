السعودية | الأمير فهد بن جلوي يكشف تفاصيل “مهرجان ولي العهد للهجن” بنسخته الثالثة

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كشف صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن عن تفاصيل “مهرجان ولي العهد للهجن” في نسخته الثالثة، الذي سينطلق بميدان الطائف للهجن في الثامن من شهر أغسطس المقبل 2021م.

وأوضح سموه أن المهرجان سيشهد المنافسة بين عدد من ملاك الهجن المحلية والدولية، بواقع 532 شوطاً، وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 53 مليون ريال سعودي، إذ سينطلق المهرجان بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية بـ 32 شوطاً، فيما ستكون أشواط الماراثون “8 أشواط”، والأشواط النهائية للمهرجان “204 أشواط”.

وأكد سمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن المهرجان يهدف إلى تأصيل تراث رياضة الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، ودعمها الكبير للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويؤصل الموروث الوطني، مشيراً إلى أن المهرجان حقق حضوراً لافتاً في النسخة الثانية، مما أسهم في دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 13 ألف مطية.

وفي ختام تصريحه رفع سمو الأمير فهد بن جلوي جزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على دعمهما المستمر والمتواصل للارتقاء برياضة الهجن، مشيراً إلى المتابعة والحرص الكبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ومتابعته المستمرة من أجل نجاح برامج اتحاد الهجن بشكل عام، ومهرجان سمو ولي العهد بشكل خاص.