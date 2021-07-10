شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أسعار البنزين.. ترجمة عملية لحماية المواطن من أية متغيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - القيادة تستشعر احتياجات المواطنين وتسعى لتخفيف أعبائهم

- القرارات الاقتصادية تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن

- يعبر التوجيه بصراحةٍ تامة أن المواطن شريك في التنمية

- رغم ظروف الجائحة الصعبة.. المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المواطن

يعكس التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.

وجاء القرار بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

وتضع القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، قراراتها الاقتصادية وفق رؤيةٍ متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

ويضفي التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين أبعادًا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويُعبّر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميًا.

ويعد التوجيه الكريم رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد المباركة، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، حيث يعبر التوجيه بصراحةٍ تامة أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.

ويُعد قرار تحديد سقف لأسعار البنزين ترجمة عملية لتصريحات سمو ولي العهد التي كان دائمًا ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أية متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.

كما أن خطوة وضع سقف لأسعار البنزين تأتي امتدادًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين وخصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

يحرص سمو ولي العهد كل الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، وقرار تحديد سقف لسعر البنزين يعكس هذه رؤية سموه المُتزنة في هذا الملف الهام.

وتدخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف مُحدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أية زيادات متوقع أن تطرأ على عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

وعلى الرغم من تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، وقرار وضع سقف لأسعار البنزين يعكس تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يختص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم من حولنا بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، إلا أن قيادة المملكة بحكمتها المعهودة تؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات.

وتؤكد المملكة بقرار وضع سقف لأسعار البنزين بأن مصلحة المواطنين مُقدمة على أية اعتبارات أخرى، ومثل هذا القرار من شأنه أن يضع حدًا لأية متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليًا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.