الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

سفير عُمان لدى السعودية يستعرض أبعاد زيارة السلطان هيثم بن طارق

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

يستضيف برنامج أبعاد المذاع على إذاعة الرياض، سفير عُمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد في لقاء خاص يُبث الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

العلاقات السعودية العمانية:

ويلقي الحوار الضوء على العلاقات السعودية العمانية، والرؤى المستقبلية المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما يستعرض أبعاد زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للمملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020.

تعزيز العلاقات الأخوية:

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي المملكة وعُمان، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

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