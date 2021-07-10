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السعودية | نقل سعودي مصاب بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودي مواطناً سعودياً مصاباً بفيروس من إندونيسيا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير .

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ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة، بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في .

الطائرة حين وصولها الرياض

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر من 90 حالة مصابة بكورونا، في وقت سابق هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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