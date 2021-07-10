السعودية | نقل سعودي مصاب بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة

شكرا لقرائتكم نقل سعودي مصاب بكورونا من إندونيسيا إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودي مواطناً سعودياً مصاباً بفيروس كورونا من إندونيسيا إلى المملكة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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ووصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى الرياض بعد رحلة استغرقت 18 ساعة طيران متواصلة، بطاقم جوي مضاعف للتعامل مع الحالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تعد أطول رحلة نقل مصاب بكورونا في السعودية.

الطائرة حين وصولها الرياض

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر من 90 حالة مصابة بكورونا، في وقت سابق هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.