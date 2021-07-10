السعودية | بالتفاصيل.. آلية وصول الحجاج لمكة وتنقلاتهم في المشاعر

شكرا لقرائتكم بالتفاصيل.. آلية وصول الحجاج لمكة وتنقلاتهم في المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربعة مراكز لتجمع الحجاج فور وصولهم إلى مكة المكرمة، من مختلف المدن والمناطق السعودية عبر الحافلات يومي 7و8 من ذي الحجة وللقيام بعمليات التفويج والمساندة على مداخل مكة المكرمة.

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وصرح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ "العربية.نت"، أن هذه المراكز ونقاط التجمع، تقع في كل من أحياء الشرائع للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض".

كما أضاف أن نقطة الزايدي ستكون للقادمين من محافظة جدة ومن هو في حكمها، بالإضافة إلى نقاط النورية للحجاج القادمين من منطقة المدينة المنورة، ونقطة الهدا للحجاج القادمين من جنوب المملكة".

حركة سير التنقل

إلى ذلك، قال الحقباني إن "الحجاج سينتقلون من هذه النقاط للحرم المكي الشريف، وفق خطط زمنية مجدولة مسبقاً، ومنه إلى مخيم الشركة التي تعاقد معها في مشعر منى، ثم يبدأ برنامج الحج والتفويج، والتصعيد إلى مشعر عرفات والعودة منها".

و أوضح، أن "54 شركة نقل حجاج وطنية تتبع للنقابة العامة للسيارات، جندت أكثر من 1,500 حافلة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية".

وحدات تنفيذية

في حين هناك 100 حافلة احتياطية مزودة بأحدث أنظمة الاتصال ومتابعة الحركة، ضمن باقات متعددة للنقل، وفق الحقباني.

كما دعمت النقابة العامة للسيارات 1,500 مرشد، ومركز للقيادة والتحكم لمراقبة حركة الحافلات.

وبيّن أنه تم توزيع الحجاج على "وحدات تنفيذية"، تضم كل واحدة منها 3 آلاف حاج، وكل 20 حاجاً فقط في حافلة، وذلك لتطبيق الاحترازات الصحية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى مرافقة قائد صحي ومرشد لكل حافلة، وكل ذلك سعياً لتحقيق معدلات آمنة صحياً ومتميزة لنقل الحجاج.