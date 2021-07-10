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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيدًا خلال المدة من 17 يونيو حتى 23 يونيو 2021م، منهم 270 مراجعًا في عيادة الباطنية، و67 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، و14 فردًا في عيادة الطوارئ، و12 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما صرفت الأدوية لـ 296 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 74 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 4 أشخاص، ونفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 05:43 PM
تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةبالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيدًا خلال أسبوع
قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيدًا خلال المدة من 17 يونيو حتى 23 يونيو 2021م، منهم 270 مراجعًا في عيادة الباطنية، و67 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، و14 فردًا في عيادة الطوارئ، و12 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، كما صرفت الأدوية لـ 296 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 74 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 4 أشخاص، ونفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
، بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في حرض تقدم خدماتها العلاجية لـ 363 مستفيدًا خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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