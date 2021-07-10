محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3% سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 05:24 PM نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3% كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة ،

المصدر : الخليج 365

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