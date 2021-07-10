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أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 05:25 PM
كشفت عن ترحيل المخالف إن كان وافدًا.. وذلك بعد تنفيذ العقوبة"الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته
أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.
، "الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته ،
المصدر : الخليج 365
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