، "الجوازات": من يضبط ينقل حجاج مخالفين يُعاقب بالسجن والغرامة وتصادر مركبته ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عن ترحيل المخالف إن كان وافدًا.. وذلك بعد تنفيذ العقوبة

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وأشارت إلى أنه سيتم ترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.