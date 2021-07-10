شكرا لمتابعة خبر عن جوائز مهرجان ولي العهد للهجن تصل إلى 53 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن اتحاد الهجن عن تفاصيل مهرجان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله للهجن في نسخته الثالثة بدءا من 8 أغسطس في الطائف.

وقال اتحاد الهجن، إن مهرجان ولي العهد في الطائف سيشهد مشاركة محلية ودولية بواقع 532 شوطا.

وأشار اتحاد الهجن، أن جوائز مهرجان ولي العهد للهجن تصل إلى 53 مليون ريال.

ومن جهته، أوضح رئيس اتحاد الهجن، إن مهرجان ولي العهد يهدف إلى تأصيل التراث ودعم الحركة السياحية والاقتصادية.