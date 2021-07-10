شكرا لمتابعة خبر عن النيابة: سجن مواطنة سنتين لشروعها في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن سجن مواطنة شرعت في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم آسيوي.

وقال مصدر مسؤول في النيابة، أنه صدر حكم نهائي مكتسب للصفة القطعية، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة إلى دولة أخرى.

وأوضح أن المواطنة على علم بأن الأموال غير مشروعة، لافتا أن الاتفاق يهدف إلى حصول المواطنة على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات.

وأشار إلى أن قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة، حيث شمل منطوق الحكم على سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.

حيث جاري العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، كما أشارت التحقيقات إلى مغادرة الوافد البلاد متوجهًا إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد.