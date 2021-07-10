شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة عائلة عمانية تعيش في السعودية منذ 20 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقطن إحدى العائلات العمانية الرياض منذ أكثر من 20 عامًا لتصبح السعودية لهم بمثابة الوطن الذي لا يفرقونه عن بلادهم سلطنة عمان.

وقال سعيد بن حمدان الشرياني، الأبن الأكبر للعائلة: "أنا من مواليد المملكة العربية السعودية ودرست فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومن ثم ذهبت إلى السلطنة لتكملة الدراسة الجامعية".

وأضاف: "والدي والأهل جميعهم متواجدون بالرياضة وما حسيت بفرق بين عمان والسعودية كلنا أخوة خاصة أني صنعت العديد من الصداقات في السعودية"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "أحيانًا إذا رحت السلطنة أفقد أشيائ كتير في السعودية الصحاب والجامعات خاصة وأن حياتي كلها وصداقاتي كانت بالسعودية خاصة صديقي عمر السعودي".

وقال "سعيد" عن صداقته بـ "عمر": "كنت شايل معايا الطبق العماني واعجبوا بالأمر وتبادلنا بعض الأكلات وصرنا واحد ونتبادل الأكلات مع بعضنا البعض".