شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو: رئيس رابطة المواشي ينصح بعدم شراء الأضاحي من تطبيقات الذبائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء بعدم الشراء من تطبيقات الذبائح التي لا تمتلك شهادة مرخصة. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أشتري "ذبائح" عن طريق التطبيقات.

وأشار الهفتاء إلى أن تطبيقات توصيل "الذبائح" واجهة لترويج اللحوم التالفة للمستهلك. لافتا إلى ضرورة الحظر وأن يعلم صاحب التطبيق الأشخاص الذين يتعاملوا معه والأفضل أن يتوجه المشتري لشراء الذبيحة بنفسه.

ولفت إلى أن هناك الكثير من طرق الغش حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعراف سيئة.

وفي السياق نفسه عبر عدد من المواطنين عن أرائهم في استخدام تطبيقات الذبائح وقال "كوان" أنه التطبيقات لا يوجد لها سجل تجاري

وقال أن بعض التطبيقات وضعوا مسابقة وجائرة لمن يدخل التطبيق لايهام المستهلك أنهم الأفضل.