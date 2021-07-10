شكرا لمتابعة خبر عن المقيم السوداني يعلق على جمع أهالي نجران له مبلغ دية 112 ألف ريال خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

علق المقيم السوداني أحمد أبو حسين على مبادرة أهل منطقة نجران لجمع مبلغ دية له قدرها 112 ألف في أقل من 48 ساعة حيث صدر ضده حكم قضائي بعدما دهس مقيماً مصرياً.

وقال أبو حسين خلال مداخلة له في قناة "الإخبارية" أن أحد أبناء نجران اتصل عليه وطلب منه صورة ومقطع لدعم المبادرة وفي خلال 48 ساعة أو أقل اكتمل المبلغ . مشيرا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة .

وأضاف: أهل نجران هم أهل كرم وجود وشهامة ووقفات نبيلة وسبحان الله هذه الحكاية كانت مدهشة كون الأهالي يجمعون الدية لأجنبي خلال 48 ساعة. ومضى قائلا كنت واثق فيهم وفي اكتمال المبلغ ولكن لم أعتقد أنه سيتم إكمال المبلغ خلال هذه الفترة القصيرة.