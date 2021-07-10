شكرا لمتابعة خبر عن قصة معلمة أصيبت بالسرطان وكان المرض سببا في اختلاف نمط حياتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت معلمة متقاعدة وهي أم لـ6 أبناء، عن قصة إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف كان هذا المرض دافعاً لها وسبباً في اختلاف نمط حياتها.

وأوضحت المعلمة المتقاعدة نورة العمار إنها كانت معلمة لمدة 23 عاماً في المدارس الحكومية وتدرجت في جميع مراحل التعليم، مبينةً أن إصابتها بمرض سرطان الثدي كانت أصعب شيء في حياتها، مشيرة إلى أنها تعافت من المرض قبل 6 سنوات.

وأضافت نورة العمار أن بعد فترة النقاهة تغيرت حياتها وحققت الكثير من الإنجازات التي كانت مؤجلة، مبينةً أنها حفظت 12 جزءاً من القرآن الكريم، داعية الجميع إلى جعل الصعوبات سلّماً للصعود إلى أسمى أهداف الحياة.

ونصحت الشباب بضرورة التمسك برضا الله عز وجل ورضا الوالدين، وتحديد الهدف المرجو في هذه الحياة.عن طريق تطوير الذات ومخالطة أصحاب الخبرة في عمل المشاريع.