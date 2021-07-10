شكرا لمتابعة خبر عن ‏ بالفيديو.. "الشثري": لا يفضّل شراء الأضحية عن طريق "الفيزا" أو بالدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، اليوم السبت، أن الأضحية عمل صالح يؤجر المرء عليه ولكنها ليست من الواجبات وإنما من الأمور المستحبة.

وقال الشيخ سعد الشثري، أنه إذا كان سيترتب على الإنسان ديون يصعب عليه سدادها عند ذبحه للأضحية فالأولى بك عدم تحميل ذمتك بالديون لأن سداد هذه الديون واجب فلا تفعل أمرًا واجبًا قد تعجز عنه من أجل إدارك أمر مستحب، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأوصى "الشثري"، الذين لا يقدرون على ذبح الأضاحي أن لا يذبحوا الأضاحي وأن لا يدخلوا في ذممهم ديون قد يعجزون عن سدادها وبشرهم لأن الأجر سيكون لهم كاملًا لأن من قصد فعل الخير والعمل الصالح فإنه يكتب له أجر، لافتًا إلى أن من قدر أنه عنده أصول يتمكن بها من سداد الديون فالسداد من أجل الأضحية لا حرج عليه في ذلك ولا يلحقه شيء من المأثم وأضحيته صحيحة.