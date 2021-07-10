شكرا لمتابعة خبر عن توفير 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفريق التموين الطبي بحج هذا العام (١٤٤٢هـ) بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق ( صناديق مستهلكات التموين الطبي ) حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوه يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.

حيث جهز التموين الطبي أكثر من (٣٠٠) صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات وكذلك المراكز الاسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر و بدون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ (٢٠-٣٠ ) حالة طارئة عادية، و (١٥-٢٠ ) حالة حادة وحرجة، بخلاف إحتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني تعتبر الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة عطفا على المهام التي تقوم فيها ، من أبرزها ، تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها، وتعمل اللجنة على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات( منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.