الرياض تتصدر حالات التعافي من كورونا بـ187 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 187 حالة شفاء، من إجمالي 1516 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في إحالات التعافي من فيروس كورونا جاءت كالتالي: تم تسجيل 139 حالة تعاف في مدينة جدة، و122 في الطائف، و74 في مكة المكرمة، و73 في الدمام، و48 في كل من: الظهران ووادي الدواسر، و43 في الجبيل، و39 في خميس مشيط، و32 في بلجرشي.

كما تم تسجيل 31 حالة تعاف في كل من: الخبر وأبو عريش والخفجي، و30 في قرية العليا، و26 في الليث، و25 في جازان، و23 في بللسمر، و22 في المبرز، و18 في كل من: نجران وضرما، و16 في النعيرية.

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