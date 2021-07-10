تراجع حالات كورونا النشطة.. والحرجة تسجل 1395حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1395 حالة، بينما تم امس الجمعة تسجيل 1378 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا كبيرا حيث تم تسجيل 10895 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11250 حالة..

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و 1516 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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