المفتي العام للمملكة يعدد فضائل الأيام العشر من ذي الحجة

الرياض - محمد عبدالله - قال المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام مباركة، تجتمع فيها العبادات من صلاة وصدقة وصوم وحج، وهي أيام عظيمة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية.

وأضاف مفتي عام المملكة –عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

وتباع قائلا عن الأيام العشر من ذي الحجة هي أيام معلومة قال الله تعالى: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ».

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