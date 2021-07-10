منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا وتسجل 305 حالات

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 305 إصابات جديدة، من إجمالي 1177 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 297 حالة، والمنطقة الشرقية 178 حالة، وعسير 96 حالة، والمدينة المنورة 59 حالة، وجازان 56 حالة، وحائل 48 حالة، والقصيم 43 حالة، ونجران 41 حالة، والحدود الشمالية 18 حالة، والباحة 17 حالة، وتبوك 14 حالة، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1516 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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