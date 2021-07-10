أخبار السعودية..إعلان أسعار البنزين مساء اليوم.. وأمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 منها: أسعار فحص كورونا وشهادات السفر تتراوح بين 140 – 1150 ريالًا، وأمطار الخير تهطل على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة، وإعلان أسعار البنزين مساء.

أسعار فحص كورونا وشهادات السفر تتراوح بين 140 – 1150 ريالًا

أعلنت جمعية حماية المستهلك أن أسعار فحوصات فيروس كورونا وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق بالمملكة، تتراوح بين 140 و1150 ريالًا.

أمطار الخير تهطل على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة

توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول أمطار الخير على مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تتعمق نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأيام القادمة.

7 معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح موديرنا بعد تسجيله

بينما أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا «موديرنا »، رصدت «صحيفة عاجل» أبرز 7 معلومات عن هذا اللقاح.

زيارة السلطان هيثم للسعودية تؤكّد العمق الاستراتيجي والتاريخي للبلدين

تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى السعودية كأولى محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية تأكيدًا لمكانة المملكة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تمثله من عمق استراتيجي، تعززه الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين.

ضبط عدد من مخالفي نظام العمل والإقامة بالقصيم

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، من ضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف.

منصة إحسان تطلق برنامج الأضاحي لموسم الحج 1442هـ

أطلقت منصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» برنامج الأضاحي في 5 خطوات تزامنًا مع اقتراب موسم الحج 1442 هـ بهدف تسهيل مناسك الحج.

الضمان الصحي: يحق للمريض مراجعة مقدم الخدمة مجانًا خلال 14 يومًا

قال مجلس الضمان الصحي، إنه من حق المريض مراجعة مقدم الخدمة الصحية، مجانًا، خلال (14) يومًا من تاريخ الزيارة، بشرط أن تكون المراجعة لنفس الحالة المرضية.

الشيخ الخثلان: من الأفضل للقادر أن يضحي عن نفسه ولا يكتفي بأضحية والده

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إنَّ من كان قادرًا على أن يضحّي عن نفسه فالأفضل أن يفعل ذلك، ولا يكتفى بأضحية والده عنه.

الربيعة: جهود المملكة ساهمت في الحد من إصابات ووفيات كورونا

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن جهود حكومة المملكة ساهمت في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

15 نصيحة لتقليل استهلاك الوقود قبل إعلان أسعار البنزين الجديدة

بينما تستعد شركة أرامكو لإعلان أسعار البنزين، مساء اليوم السبت، عن شهر يوليو 2021، يبحث الكثيرون عن بدائل وسائل جديدة لترشيد استهلاك وقود السيارات.

المرور يتجاوب مع شكوى فتاة تعرضت سيارتها لاصطدام من متهور

تجاوب المرور السعودي مع شكوى فتاة وثقت تعرضها لمضايقات من قائد مركبة متهور، صدم مرآة السيارة وجزء من هيكلها، معرضًا حياتها وحياة الآخرين للخطر.

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