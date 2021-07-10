تركيب مستشعرات حرارة في ثلاجات حفظ وجبات الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - قامت وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة، بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة.

وسجلت الأمانة (وفقًا للعربية) بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، وتم تركيب أجهزة تتبع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج.

وتقدم 78 شركة ومؤسسة إعاشة، ثلاث وجبات يوميا للحجاج في المشاعر المقدسة، بنحو مليون و200 ألف وجبة مسبقة التحضير.

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