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مسؤول بمركز النفايات: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات «قريبًا»

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الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، إنَّه قريبًا سيتمّ الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات؛ بسبب أضرارها على بيئة المملكة.

وأضاف الحارثي لبرنامج «120» المذاع على «الإخبارية» إنهم سيعملون في المستقبل مع المنتجين ومحلات السوبر ماركت لوضع بدائل الاكياس البلاستيكي.

وأشار إلى أنَّه يتم حاليًا في شراكات لإدارة البلاستيك الذي تمَّ استهلاكه لتجنب خطورته على البيئة.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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