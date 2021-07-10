الشيخ الشثري: لا يفضل شراء الأضحية بالفيزا أو الدَّين

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إنَّ شراء الأضحية ليس من الواجبات، وإنَّه لا يفضّل شراؤها عن طريق الفيزا أو بالدَّين.

وأضاف الشثري في مداخلة هاتفية مع برنامج «120» المذاع على «الإخبارية» أنَّ الأضحية عمل صالح يجزى العبد عليه، لكنها ليست من الواجبات ولكنَّها من الأمور المستحبة، وإذا ترتب عليها ديون للشخص فمن الأولى عدم تحميل ذمّته بهذه الديون، فسداد الديون أمر واجب، ولا يجب فعل واجب من أجل شيء مستحب.

وتابع أنَّ من قصد ذبح أضحية ولم يكن قادرًا على شرائها فإنَّه سوف ينال الأجر كاملًا، وإنَّ من لديه أصول بثمن الأضحية فاستدان من أجلها فلا بأس بذلك وأضحيته صحيحة مجزية.

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