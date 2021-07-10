1177 إصابة بكورونا و 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 500083 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1516 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 481225 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7963 حالة.

يشار إلى ان وزارة الصحة بدأت مؤخرا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع مناطق المملكة. كما اعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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