بالفيديو.. مسؤول بـ«الغذاء والدواء» يحذر من مخاطر «العطور المقلّدة»

الرياض - محمد عبدالله - حذر استشاري الجلدية الدكتور فهد ‏السديري، رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، من مخاطر استخدام العطور المقلدة وغيرها من منتجات التجميل غير الأصلية، ومجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنها قد تحتوي ‏على مواد مسرطنة.

ونصح السديري بوضع العطور على الملابس، بعيدًا عن ‏ملامسة الجلد، وتجنب استخدامها للأطفال لتجنيبهم الأمراض التنفسية.

جاء ذلك خلال استضافته برنامج 120 على قناة الإخبارية، مشيرًا إلى أنّ الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

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