الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية ان الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو 2021، بجميع المناطق، أسفرت عن ضبط (19023) مخالفا.

وذكرت الوزارة (وفقا لوكالة الأنباء السعودية –واس) أن الحملات الأمنية المشتركة أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19023) مخالفًا، منهم (7811) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10221) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصًا، (49%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (63) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: تم ضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (59316) وافداً مخالفًا، منهم (51396) رجلاً، و(7920) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (41253) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2711) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (22560) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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