السفير الفرنسي بالرياض للسعوديين: مرحبا بكم في باريس

الرياض - محمد عبدالله - جدد سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، دعوته للسعوديين بزيارة بلاده، خاصة بعد وضع المملكة في القائمة الخضراء للدول المسموح بدخول رعاياها إلى فرنسا.

وقال السفير الفرنسي -عبر حسابه على تويتر-: «أصدقاؤنا السعوديون الأعزاء مرحبًا بكم في فرنسا.. منذ ٢٣ يونيو، فإن المملكة العربية السعودية على اللائحة الخضراء».

وأدرجت السلطات الفرنسية السعودية ضمن القائمة الخضراء؛ لأن انتقال عدوى فيروس كورونا بها تعد خفيفة. ويحق للسعوديين دخول فرنسا دون إجراء حجر طبي، أو تقديم فحص كورونا، ما عدا من لم يتلق اللقاح فهو ملزم بتقديم فحص كورنا سلبي لا يقل عن 72 ساعة.

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