ميناء جدة يستعد لاستقبال سفن الكروز

الرياض - محمد عبدالله - قام رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عمر طلال حريري، بزيارة صالة الركاب في ميناء جدة الإسلامي، استعدادًا لاستقبال سفن الكروز.

وذكر ميناء جدة –عبر حسابه على تويتر- أن رئيس موانئ اطلع خلال الزيارة على آخر مشاريع تطوير الصالة، استعدادًا لاستقبال سفن الكروز.

يذكر أنه من المقرر أن تقوم سفن الكروز السياحية الفخمة برحلات بحرية في مياه البحر الأحمر، وقامت بعدة رحلات سابقة في عام 2020م.

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