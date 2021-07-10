9×6 يجذب 6 آلاف زائر شهريا

فكرة جبلية
ويبرز مجلس القاضي التراثي قصص نجاح سيدات المنزل، والتي رسمت ملامح حضارته، المواطنة عمرانة بنت عبدالعزيز زوجة حسن القاضي، إذ بدأت القصة منذ زواجها، وجلب فكرته من مسقط رأسها من جبال الحقو إلى أبوعريش، لشغفها بالتراث، لتسافر بعدها إلى أمريكا، وتعود إلى دوت الخليج، لترسيخ حضارة التراث، بمساعدة بناتها، واللاتي يطوفن مناطق المملكة لاقتناء التراث، والمحافظة عليه، وتزيين المجلس بشكل يومي.
مدرسة تراثية
وتحول المجلس الحضاري إلى مدرسة تراثية يوميا، حيث تقوم ربات المنزل بشرح المقتنيات للنساء الزائرات، والرجال يشرحون لنظرائهم، عند زيارتهم، ويتمثل المجلس في قطع تراثية وأثرية نادرة، وتعود إلى عقود طويلة، إلى جانب الملابس والأزياء الشعبية، والنباتات العطرية، والأدوات والقطع الثمينة، كما يتزين الأطفال بلبس الملابس الشعبية في المناسبات، ورسم صورة التراث بأبهى حلة، وتناقله جيلا بعد آخر.
صورة حضارية
وأكد ابن صاحب المجلس عماد القاضي، أن مجلسهم يعكس صورة حضارية لما تشتهر به المنطقة، ويبرز تاريخها الأصيل، مشيرا إلى أنه يحكي قصص الآباء والأجداد قديما، مضيفا أن تزيين مجلسهم بالتراث هو فخر واعتزاز بحضارة جازان وقيمها الأصيلة، وأنهم يقدمون الخدمة لنحو 200 زائر يوميا لهم بكل سعادة، ورسم الفرحة على محياهم باستمرار.
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