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انخفاض الحالات النشطة إلى أقل من 11 ألفاً والرياض تسجل 305 إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

انخفاض الحالات النشطة إلى أقل من 11 ألفاً والرياض تسجل 305 إصابات

تعافي 1516 حالة جديدة من المصابين بالفيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1516) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (481,225) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10895) حالة من بينها (1395) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (500083) حالة، توفي منهم (7963) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1177) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 305، منطقة مكة المكرمة 297، الشرقية 178، عسير 96، جازان 56، المدينة المنورة 59.

انخفاض الحالات النشطة إلى أقل من 11 ألفاً والرياض تسجل 305 إصابات - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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