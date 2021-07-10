، نهائي "يورو 2020": إنجلترا تسعى لاستعادة الأمجاد وإيطاليا تسعى للقبها الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن

تترقب جماهير الكرة العالمية مساء الأحد، مباراة نهائي بطولة يورو 2020 بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيطالي.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب فيها إنجلترا نهائي بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

أما المنتخب الإيطالي فسيخوض النهائي الرابع له في البطولة؛ علمًا بأن المنتخب حقق لقب البطولة مرة من قبل.

وتأهل المنتخب الإيطالي للمباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح؛ علمًا بأنه في طريقه للنهائي تجاوز كلًّا من النمسا، ثم بلجيكا، وفي قبل النهائي إسبانيا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية عقب تغلبه على منتخب الدنمارك بهدفين لهدف؛ علمًا بأنه في طريقه للنهائي تجاوز كلًّا من ألمانيا، ثم أوكرانيا، والدنمارك.