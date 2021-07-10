أسعار الذهب في لبنان اليوم متأثرة بجاذبية المعدن النفيس بعد تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قفزت أسعار الذهب في لبنان، اليوم السبت 10 يوليو/تموز 2021، متأثرة بجاذبية المعدن النفيس بعد تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 87 ألفا و797 ليرة (58.16 دولار)، مقابل 87 ألفا و529 ليرة (57.90 دولار) الجمعة.

وزاد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 76 ألفا و824 ليرة (50.89 دولار)، مقابل 76 ألفا و589 ليرة (50.66 دولار)الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 65 ألفا و849 ليرة (43.62 دولار)، مقابل 65 ألفا و648 ليرة (43.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51 ألفا و215 ليرة (33.93 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43 ألفا و898 ليرة (29.08 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 في لبنان سجل نحو 37 ألفا و150 ليرة (24.25 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، السبت، نحو 2 مليون و730 ألفا و484 ليرة (1809 دولارات)، مقابل 2 مليون و722 ألفا و140 ليرة (1801 دولار) أمس الجمعة.

وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان، السبت، عند مستوى 614 ألفا و593 ليرة (407.16 دولار)، مقابل 612 ألفا و715 ليرة (405.31 دولار) في ختام تعاملات أمس.

ارتفع الذهب في ختام التعاملات المتقلبة للأسبوع الماضي، ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.