شكرا لقرائتكم خبر عن 300 صندوق.. الهلال الأحمر يجهز سيارات "إسعاف الحج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفريق التموين الطبي لحج هذا العام (1442هـ) بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق (صناديق مستهلكات التموين الطبي)، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوه يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف. وجهّز التموين الطبي أكثر من (300) صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات، وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر و دون انقطاع. ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ (20-30 ) حالة طارئة عادية، و (15-20 ) حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف. وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني أن الفريق يعد الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة، من خلال تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج، والعمل على تأمينها، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات( منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.