البلوشي: التوافق بين رؤيتي عُمان والسعودية يعود بالنفع والازدهار للبلدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح مؤسس البوابة الذكية للاستثمار العضو في إعداد رؤية عمان 2040 الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية دليل على عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز للشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وأفاد البلوشي في تصريح صحفي أن جائحة كورونا تسببت في سلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم ، إلا أن البلدين بحكمة قادتهما عزّزا من مستوى التنسيق لإدارة الجائحة لتأمين صحة وسلامة شعبيهما.

رؤية عُمان 2040 و رؤية المملكة 2030:

وتحدث مؤسس البوابة الذكية عن “رؤية عُمان 2040 و رؤية المملكة 2030 ” المستقبلية في مجال التجارة والاستثمار التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتعود بالنفع والازدهار لكلا البلدين.

وقال: “يمتلك الاقتصاد السعودي العديد من القاطرات الإنتاجية العملاقة في قطاعات البتروكيماويات وغيرها، كما أن أسواق سلطنة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي وتوفير فرص عمل فريدة للمستثمرين”.

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