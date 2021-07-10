قائد مركبة متهور يصدم سيارة فتاة والمرور تتفاعل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوب المرور السعودي مع شكوى فتاة وثقت تعرضها لمضايقات من قائد مركبة متهور، صدم مرآة السيارة وجزء من هيكلها، معرضًا حياتها وحياة الآخرين للخطر.

رفع البلاغ:

وأكد المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ردًا على شكوى الفتاة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص”.

تفاصيل الواقعة:

وكانت الفتاة قد وثقت مقطعاً مصوراً سجلته الكاميرات المثبتة على سيارتها، لقائد سيارة متهور حاول الاصطدام بها، وعرّض حياتها وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر، دون أن تذكر مكان الواقعة.

وقالت الفتاة في شكواها للمرور، إن قائد المركبة أصابها بالتوتر والارتباك، حيث صدم مرآة السيارة وجزءاً من السيارة الخلفي.



شارك الخبر