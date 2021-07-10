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شكرا لقرائتكم إعادة افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10
إعادة افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق
في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إعادة افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق.
تعقيم المساجد:
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 154 يوماً 1805 مساجد.
ولفتت إلى أن هذا في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
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