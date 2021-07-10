السعودية | بهذه التقنية.. متابعة إعاشة الحجاج في المشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم بهذه التقنية.. متابعة إعاشة الحجاج في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الإدارة العامة للمنشآت التجارية‬ ‏بوكالة الخدمات‬ في أمانة العاصمة المقدسة، بتركيب مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة‬، وربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابعة للأمانة.

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وسجلت الأمانة بيانات 237 سيارة نقل تابعة لمطابخ خدمات الإعاشة، مع تركيب أجهزة تتبع ومستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد أثناء نقل الوجبات المقدمة للحجاج، وكذلك ربطها بمنصة مركز معلومات الإعاشة التابع للأمانة ومتابعتها.

يشار إلى أن 78 شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كما ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وذلك بنحو مليون و200 وجبة مسبقة التحضير وآمنة.

كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.